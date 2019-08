Finisce fuori strada a Bobbiano di Travo, muore motociclista 55 enne. Il tragico incidente è accaduto in Valtrebbia nella notte tra il 9 e il 10 agosto.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri di Rivergaro, che hanno eseguito i rilievi, l’uomo, Fabio Brizzolesi, un 55enne di Piacenza, stava scendendo in moto dalla zona della Pietra Parcellara verso Travo, quando per motivi ancora da chiarire ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada.

A far scattare i soccorsi è stato un automobilista di passaggio, che avvertendo i lamenti del motociclista ha chiamato il 118. Sul posto è intervenuta la pubblica assistenza di Travo, i sanitari del 118, e i vigili del fuoco, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare ed è spirato poco dopo.