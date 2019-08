Forza Italia “Contrari al nuovo governo, gli italiani chiedono un centrodestra unito”

Pubblichiamo l’intervento del coordinamento provinciale di Forza Italia sull’attuale situazione politica a livello nazionale

La nuova tragica svolta politico-governativa evidenzia ancora una volta quanto, la storia italiana ci ha più volte dimostrato, vale a dire che l’organizzazione politica di una Sinistra ormai annacquata e disinteressata ai vecchi valori fondanti ha capacità di avanzare nel Paese con ampia natura trasformista e vistosa verve da araba fenice (che risorgeva dalle sue stesse ceneri): l’ex Sinistra in Italia (quella dei vertici, non certo degli elettori) ha ormai da anni messo in atto tattiche, ove le urne le sono risultate sfavorevoli, che le hanno consentito – molto per la miopia degli altri… – di recuperare gli ambienti della parapolitica e del parastato per poi occupare i posti di governo non legittimato dal voto.

Siamo in molti a gridare al tradimento e a recriminare l’ennesimo ribaltone che manda a governare chi non ha per nulla il mandato degli Italiani: situazione che, pur “legittimata” dalla procedura costituzionale, è del tutto estranea allo spirito di una vera democrazia.

Forza Italia crede fermamente che il Paese abbia bisogno di una rinnovata coalizione di centrodestra, nel quale ci siano tutti i veri credenti in tale area. Un altro Popolo delle Libertà? Magari sì, ma quelle vere; il nostro Presidente Berlusconi – e dopo di lui molti altri- lo sta dicendo da tempo. Moderati, ma decisi nei valori.

Siamo contrari dunque a questo Governo, che prevediamo non porterà nulla di buono all’Italia, se non ai diretti, autorevoli, membri del governo medesimo, in un momento in cui essa ha invece bisogno di unità d’intenti; siamo consapevoli di quanto ciò comporterà, e non possiamo non lanciare l’allarme per lucido senso della Nazione. A questo governo faremo pertanto opposizione costruttiva, capace di raccogliere al più presto il meglio delle idee e delle volontà degli Italiani, pronti a tradurre altrettanto presto tutto ciò in libere elezioni, quando ci sarà dato di esprimerci. Intanto il nostro laboratorio politico continua.