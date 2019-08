Foti da Conte “Operazione che ripugna, opposizione senza sconti al governo delle poltrone”

“Si profila una operazione politica che ripugna, Fratelli d’Italia condurrà una opposizione senza sconti, tanto nelle aule parlamentari così come nelle piazze”.

E’ il duro attacco di Tommaso Foti, leader piacentino di Fratelli d’Italia, che ha rappresentato – unitamente al capogruppo al Senato Luca Ciriani – il movimento politico di Giorgia Meloni alle consultazioni indette dal presidente del consiglio incaricato Giuseppe Conte.

Il giudizio di Foti sull’accordo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle è tranchant: “Ho spiegato a Conte con la fermezza che la vicenda richiede – rimarca il Vice-capogruppo vicario di Fratelli d’Italia alla Camera – che questa operazione sotto il profilo politico è vergognosa e allo stesso tempo che sia perfettamente lecito da parte dell’opposizione di destra di Fratelli d’Italia sollecitare l’opinione pubblica a partecipare alla manifestazione, senza bandiere di partito, che terremo in concomitanza della richiesta del voto di fiducia”.

Il deputato del movimento politico di Giorgia Meloni annuncia quindi battaglia: “Sulla iniziativa di piazza da noi già promossa in occasione delle consultazioni al Quirinale abbiamo letto dichiarazioni sconcertanti, quasi fosse un attacco alla democrazia o alle istituzioni: non è nulla di questo; è soltanto una forma di legittima protesta, che è sempre stata utilizzata, da noi rivolta a tutti gli elettori del centrodestra senza bandiere di partito, ma anche ai delusi sia del Partito democratico sia del Movimento 5 stelle, i quali – se in buona fede – non possono altro che sentirsi gabbati dai lori rappresentanti politici, che in questo momento si mettono assieme dopo essersene dette di tutti i colori per due anni e più”.

FRATELLI D’ITALIA, FESTA TRICOLORE A PECORARA – “La prima ‘picconata’ al nascente Governo giallo-rosso la daremo domani, sabato 31 agosto, alla Festa Tricolore di Pecorara. Durante la kermesse, infatti, proseguiremo nella raccolta delle firme per chiedere il ritorno alle urne immediato. Una battaglia che Fratelli d’Italia sta conducendo in tutto il Paese con una vasta e capillare mobilitazione”.

E’ quanto annuncia il coordinamento provinciale del movimento politico di Giorgia Meloni, che sabato terrà la festa della federazione piacentina a Pecorara. “La Festa Tricolore sarà un momento conviviale, ma anche e soprattutto una occasione di battaglia politica visto il clima arroventato dettato da quanto sta avvenendo a Roma, con l’accordo di governo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle”.

I rappresentanti locali di Fratelli d’Italia non mancano di illustrare il programma e gli ospiti della manifestazione: “La Festa Tricolore aprirà alle ore 18 con una tavola rotonda, presieduta dal portavoce provinciale Filippo Bertolini e dall’on. Marco Osnato, nella quale si confronteranno gli amministratori locali di FdI sui temi più cogenti dell’attualità politica ed amministrativa del territorio”.

“Seguirà alle ore 19 un confronto sulle imminenti elezioni regionali: il dibattito, che sarà coordinato dal responsabile nazionale della organizzazione di Fdi on. Giovanni Donzelli, vedrà protagonisti i consiglieri regionali Giancarlo Tagliaferri (FdI), Fabio Callori (FdI), Matteo Rancan (Lega), l’on. Ylenja Lucaselli ed il coordinatore regionale del partito Michele Barcaiuolo”.

“La cena, a base delle specialità piacentine, è fissata per le 20.30. A fare il punto sulla situazione politica nazionale e sugli scenari prossimi venturi vi penseranno, alle ore 21.30, il leader piacentino di Fratelli d’Italia on. Tommaso Foti assieme al Capodelegazione al parlamento europeo del partito on. Carlo Fidanza. Il fitto programma politico sarà, nell’arco della serata, allietato anche dall’intrattenimento musicale”.