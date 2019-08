Fratelli d’Italia, una raccolta firme contro il nuovo governo “Elezioni subito”

“Elezioni subito”. E’ questo il messaggio, in accordo con quanto già detto dal leader del partito Giorgia Meloni, che i tre vertici piacentini di Fratelli d’Italia – Tommaso Foti, Giancarlo Tagliaferri e Fabio Callori – hanno voluto ribadire in un incontro coi giornalisti nella mattinata del 29 agosto, proprio mentre il presidente della Repubblica Mattarella incaricava Giuseppe Conte come premier del nuovo governo Pd-5 stelle.

E per riportare gli italiani alle urne, dal partito di centro-destra viene lanciata anche una raccolta firme, oltre che l’invito a “scendere in piazza a protestare”. Fratelli d’Italia non vuole perdere tempo, a partire già dalla festa del partito che ci sarà a Pecorara, in provincia di Piacenza, il 31 agosto. “Chiediamo agli italiani e ai piacentini di scendere in piazza – ha commentato Foti -. A Pecorara sarà la prima vera e propria occasione di protesta: invitiamo quindi i piacentini che hanno tempo e voglia ad unirsi, dopodiché ci sarà una manifestazione nazionale davanti a Montecitorio, il giorno della richiesta del voto di fiducia”.

“Chiediamo che Conte rinunci all’incarico – ha proseguito -, è evidente che siamo di fronte ad un “papocchio” vergognoso che non ha assolutamente senso: basterebbe vedere le dichiarazioni di soli quindici giorni fa degli esponenti Pd e 5 Stelle per qualificare questo come un accordo di disperati, aggrappati al potere e alle poltrone, incuranti degli interessi degli italiani”.

“Quanto è accaduto – ha poi voluto sottolineare il parlamentare – consegna a chi non ne aveva titolo in mano il Paese. Aver aperto una crisi di governo al buio ha riportato in vita un partito fuori dai giochi. Se è vero che questa è una repubblica parlamentare, è altrettanto vero che bisognerebbe ascoltare anche il sentimento del popolo. Quando nacque il governo “giallo-verde” dicemmo sin da subito che era uno snaturamento politico: è passato poco più di un anno e infatti, puntualmente, il tavolo è saltato. Oggi nasce un governo ancora peggiore, che mette insieme i “salotti” e i gilet gialli, una sinistra elitaria con una protestataria. Più che essere a sinistra questo è il governo più “sinistro” degli ultimi anni”.

Il deputato di Fratelli d’Italia ha poi azzardato un’ipotesi sulla reale motivazione della nuova alleanza politica al governo. “A me non toglie dalla testa nessuno che questo è un governo per salvare le “regioni rosse”. Questa è la chiave di lettura – ha commentato – a fronte dell’implosione che stava avendo il Pd, è stata fatta un operazione per mantenere potere a livello regionale: qui infatti i rapporti di forza si invertono, i dem diventano azionisti di maggioranza e i 5 stelle di minoranza”.

“Le prove generali dell’inciucio si erano viste già in Regione, con la commissione su Bibbiano fatta con 5 stelle, Pd e Sinistra Italiana – ha poi incalzato Tagliaferri -. Sono però sicuro che questo sarà un tema che gli si rivolterà contro. Il nostro partito è in crescita quindi andiamo compatti sentendo il calore della gente per opporci a questa “dittatura rossa”.

“Stiamo ricevendo telefonate dai cittadini che ci chiedono di fare qualcosa, perché per l’ennesima volta abbiamo un governo non votato – le parole conclusive di Callori -. Fratelli d’Italia è l’unico partito che ha le mani libere e può parlare a testa alta”.