Gasparrini e Collinelli (VO2 Team Pink) volano nel quartetto ai Mondiali Juniores

Inizia sotto i migliori auspici l’avventura iridata di Sofia Collinelli ed Eleonora Camilla Gasparrini (VO2 Team Pink), protagoniste in maglia azzurra ai Mondiali Juniores su pista iniziati (mercoledì) a Francoforte Oder (Germania).

La giornata inaugurale della rassegna iridata vedeva le qualificazioni dei quartetti “rosa”, con l’Italia (campionessa del mondo uscente e anche europea in carica dopo il titolo di un mese fa in Belgio) che ha fatto registrare il miglior tempo: 4 minuti 28 secondi 192 il riscontro cronometrico firmato dalle due “panterine” insieme a Camilla Alessio (Ciclismo Insieme) e Matilde Vitillo (Racconigi Cycling Team). Alle spalle dell’Italia, la Nuova Zelanda (4 minuti 29 secondi 935) e la Russia (4 minuti 33 secondi 239).

Giovedì il quartetto azzurro affronterà il primo turno che vedrà l’Italia sfidare la Germania (quarto tempo nelle qualificazioni): in caso di successo, con qualsiasi riscontro cronometrico, le “frecce” del ct Salvoldi voleranno in finale per primo-secondo posto (tardo pomeriggio), ambita anche dalla vincente tra Nuova Zelanda e Russia.