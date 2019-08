Giulia Raimondi (VO2 Team Pink) terza a Pieve Vergonte

Nella giornata di Ferragosto che ha incoronato le “panterine” Sofia Collinelli ed Eleonora Camilla Gasparrini campionesse mondiali Juniores su pista nell’Inseguimento a squadre con l’Italia, il VO2 Team Pink ha centrato anche un podio in patria grazie al terzo posto dell’Allieva parmense Giulia Raimondi a Pieve Vergonte, in Piemonte.

Per Giulia, gradino più basso del podio nella gara promiscua per Allieve ed Esordienti vinta dalla “padrona di casa” Francesca Barale (Pedale Ossolano) e stesso piazzamento nella classifica per Allieve.

Risultati

Ordine d’arrivo Pieve Vergonte: 1° Francesca Barale (Pedale Ossolano) 38 chilometri 300 metri in 1 ora 10 minuti 2 secondi, media 32,813 chilometri orari, 2° Francesca Pellegrini (Valcar Cylance) a 17 secondi, 3° Giulia Raimondi (VO2 Team Pink) a 22 secondi, 4° Federica Venturelli (Cicli Fiorin) a 26 secondi, 5° Serena Brillante Romeo (Ciclistica Bordighera), 6° Marta Pavesi (Valcar Cylance), 7° Beatrice Roda (Scv Bike Cadorago) a 42 secondi, 8° Erika Cristofani (Aromitalia Basso Bikes Vaiano) a 51 secondi, 9° Lucia Brillante Romeo (Ciclistica Bordighera), 10° Francesca Favaro (Vigor Cycling Team).

Classifica Allieve Pieve Vergonte: 1° Francesca Barale (Pedale Ossolano), 2° Francesca Pellegrini (Valcar Cylance), 3° Giulia Raimondi (VO2 Team Pink), 4° Serena Brillante Romeo (Ciclistica Bordighera), 5° Erika Cristofani (Aromitalia Basso Bikes Vaiano), 6° Francesca Favaro (Vigor Cycling Team), 7° Sofia Nicolini (Pedale Ossolano), 8° Elisa Roccato (Pedale Castellano), 9° Chiara Sacchi (Busto Garolfo), 10° Swami Quaroni (Campi Bisenzio)

Classifica Donne Esordienti Pieve Vergonte: 1° Federica Venturelli (Cicli Fiorin), 2° Marta Pavesi (Valcar Cylance), 3° Beatrice Roda (Scv Bike Cadorago), 4° Lucia Brillante Romeo (Ciclistica Bordighera), 5° Sara Piffer (Velo Sport Mezzocorona), 6° Irma Siri (Cadeo Carpaneto), 7° Giorgia Malcotti (Grafiche Zorzi), 8° Elisa Cane (Alba Bra Langhe Roero), 9° Livielle Ongarato (Team 1971), 10° Carola Ratti (Cardanese).

Nelle foto di Fabiano Ghilardi, Giulia Raimondi (VO2 Team Pink) protagonista a Pieve Vergonte