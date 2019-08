Gli alpini tornano a Piacenza: proseguono i lavori per l’adunata di ottobre

Fervono i preparativi a Piacenza per “l’invasione” alpina prevista per i prossimi 19 e 20 ottobre in occasione del Raduno del Secondo Raggruppamento del Nord Italia (Emilia e Lombardia). In quei giorni nella nostra città sono attesi circa 25mila persone per quello che si preannuncia una sorta di “revival” in tono minore della grande Adunata Nazionale del maggio 2013.

Come mostrano le foto scattate nella mattinata odierna, 27 agosto, diversi uomini della sezione piacentina, scortati dalla Polizia Municipale, sono impegnati nell’affissione di diverse bandierine tricolore – si prevede che alla fine in tutta la città ce ne saranno circa 2500 – in via XXIV Maggio, all’altezza della Camera del Lavoro.

L’Associazione Nazionale Alpini conta circa 349mila soci, organizzati in 110 Sezioni (di cui 30 all’estero e circa 4.500 Gruppi (di cui circa 130 all’estero). Ai fini organizzativi, le Sezioni italiane sono raggruppate in 4 raggruppamenti: 1° raggruppamento, comprende le Sezioni di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria; 2° raggruppamento, comprende le Sezioni di Lombardia ed Emilia Romagna; 3° raggruppamento, comprende le Sezioni di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige; 4° raggruppamento, comprende le Sezioni del Centro e Sud Italia e di Sicilia e Sardegna.

Annualmente ogni raggruppamento organizza il proprio Raduno che, per importanza e numero partecipanti, è l’evento più rilevante dopo l’Adunata Nazionale. Piacenza accoglierà dunque le penne nere del secondo raggruppamento in una due giorni intensa e partecipata.

IL PROGRAMMA DI SABATO 19 OTTOBRE

10 – Riunione dei Presidenti di Sezione con Presidente Nazionale Palazzo Farnese

Arrivo Labaro Nazionale

15.30 Ammassamento via Maculani

Sfilata al monumento ai Caduti con Labaro Nazionale v.le Risorgimento/P.zza Cavalli

Alzabandiera Piazza Cavalli

Deposizione corona monumento ai Caduti Piazza Cavalli

17 – Santa Messa in Duomo P.zza Duomo

21 – Concerto Fanfara Brigata Alpina Taurinense Palazzo Gotico

22.30 – Concerto e carosello fanfare congedati Alpini Piazza Cavalli

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 20 OTTOBRE

8.30 Accreditamento Sezioni e Gruppi Polo Mantenimento Pesante Nord – v.le Malta

9 – Ammassamento Polo Mantenimento Pesante Nord – v.le Malta

9.30 – Arrivo Gonfaloni Polo Mantenimento Pesante Nord – v.le Malta

(Regione Emilia Romagna – Provincia e Comune di Piacenza)

Allocuzioni Autorità

Composizione schieramento

Sfilata

Passaggio della stecca Piazza Cavalli

Onori al Labaro Nazionale Piazza Cavalli

Ammainabandiera Piazza Cavalli