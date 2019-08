Grandine, Coldiretti alle aziende: “Segnalate i danni”

COLDIRETTI PIACENZA ALLE AZIENDE: “SEGNALATECI I DANNI”

Continua la conta dei danni provocata dalla violenta grandinata che si è verificata venerdì pomeriggio in diverse zone della provincia di Piacenza. Al riguardo, Coldiretti Piacenza invita le aziende agricole colpite a rivolgersi agli uffici zona di riferimento dell’associazione presenti sul territorio. Coldiretti Piacenza sta infatti raccogliendo tutte le segnalazioni, per delimitare le aree colpite dalla calamità.

La grandine di venerdì in alcune zone della provincia e in particolare in quella pedecollinare è stata purtroppo particolarmente violenta, una vera e propria tempesta di ghiaccio.

Evidenti da subito le ingenti perdite di prodotto nelle principali colture, dal pomodoro alla vite. (nota stampa)