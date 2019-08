Gropparello, i risultati del 5° campionato provinciale per cani da ferma

Domenica 21 luglio nel Comune di Gropparello (Piacenza), si è svolto il 5° Campionato Provinciale ANUU (Associazione dei Migratoristi Italiani per la conservazione dell’ambiente naturale) per cani da ferma su pernici rosse organizzato dal Gruppo Provinciale ANUU di Piacenza, con la collaborazione della locale Sezione ANUU “Val Chero” di Gropparello.

La prova si è svolta nel territorio cacciabile del Comune di Gropparello (PC) in località Canterini ed era riservata alle categorie Continentali e Inglesi.

Per le razze continentali si è qualificato:

1° – Signor Zoppi Marco, di Cadeo (PC), con la kurzhaar “Aretha” di due anni;

2° – Signor Shabanaj Atim, di Castell’Arquato (PC) col la drahthaar “Diana” di 20 mesi;

3° – Signor Sidoli Andrea, di Castell’Arquato (PC) con la bretton “Sally” di due anni e mezzo.

Per le razze inglesi si è qualificato:

1° – Signor Mori Massimiliano, con il setter “Pacho” di due anni;

2° – Signor Gardini Pierluigi, con il setter “Lago” di due anni;

3° – Signor Mori Massimiliano, con il setter “Eto’ “di due anni.

Le premiazioni sono state effettuate direttamente sul luogo della prova dal Presidente Regionale e Provinciale dell’Associazione Franco Mazza, alla presenza dei giudici Giuseppe Maio e Sergio Cazzulani.

“Si ringrazia in modo particolare per l’ottima riuscita della manifestazione Guido Protti, Bernardino Castellana, Ludovico Migliorini e Francesca Guzzi – commentano dall’associazione -. Inoltre si ringrazia il proprietario del terreno Sergio Guarnieri, il Consiglio Direttivo dell’A.T.C. PC 5 e lo S.T.A.C.P. di Piacenza per aver concesso le autorizzazioni per la prova”.