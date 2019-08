Un vasto incendio è scoppiato nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 agosto all’interno di un’azienda agricola ad Albone di Podenzano (Piacenza).

Le fiamme sono divampate in una capannone utilizzato come deposito per le rotoballe di fieno, centinaia delle quali sono andate in fumo. Nessuna persona sarebbe rimasta ferita. Sul posto stanno lavorando da ore diverse squadre dei vigili del fuoco (nella foto), impegnate a domare il rogo le cui cause sono in corso di accertamento.

Un lavoro che proseguirà a lungo, tra lo spegnimento dell’incendio e le successive operazioni di “smassamento” per evitare che il rogo possa nuovamente alimentarsi. Sul posto anche i carabinieri.