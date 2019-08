Nella splendida piazza” Spose dei Marinai” a Cesenatico si è tenuta la quarta tappa di “ Tramonto DiVino” il road show del gusto che sposa i migliori vini della Regione Emilia – Romagna con le sue eccellenze DOP e IGP. La manifestazione è voluta dall’Assessorato all’Agricoltura della regione Emilia Romagna per comunicare e promuovere la cultura del vino e del cibo prodotti sul territorio Emiliano Romagnolo.

Di scena, al calar del sole, banchi d’assaggio presidiati dai sommelier Ais con oltre 300 etichette regionali in degustazione e il meglio dei prodotti Dop e Igp emiliano-romagnoli: in questo scenario un ruolo da protagonisti è stato riservato a Salumi Piacentini Dop, unitamente a Pesca e Nettarina di Romagna Igp e Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop, ingredienti principali di un doppio evento: uno show cooking in diretta condotto dallo chef Tomas Marfella di ICook che ha proposto un piatto composto da riso del Delta del Po insaporito allo zafferano e chiodi di garofano, pancetta piacentina croccante con salsa alla pesca e aceto balsamico ; una simpatica disfida matrimonio/tradimento insieme a chef e sommelier per l’abbinamento (im)perfetto tra i piatti dello show cooking e una proposta di due vini, uno del territorio romagnolo ed uno del territorio emiliano.

Ancora una volta messo a dura prova lo staff piacentino, come sempre capitanato da Lorella Ferrari; oltre 600 sono state le degustazioni approntate presso il gazebo del Consorzio Salumi DOP Piacentini, dove un’interminabile fila di buongustai hanno avuto modo di riaffermare quanto siano apprezzati i nostri tre salumi DOP. Molto apprezzato anche il connubio con piadina romagnola IGP e Coppa Piacentina DOP; a tal proposito molti turisti hanno affermato che in questo abbinamento si racchiudono tutti i sapori dei 300 km della via Emilia.

Il circuito di “ Tramonto DiVino” farà tappa anche a Piacenza il prossimo 6 – 7 Settembre inserito nell’interessante programma della Manifestazione “ Piacenza è un Mare di Sapori” che si terrà nella nostra Piazza Cavalli.