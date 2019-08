Il 13 agosto l’anniversario della tragedia aerea della Besurica

Martedì 13 agosto ricorrerà il 13° anniversario della tragedia aerea di cui fu vittima, nei pressi della Besurica, l’equipaggio del cargo C130 di Air Algerie.

Sebbene non si tenga una vera e propria cerimonia di commemorazione, non mancherà l’omaggio floreale dell’Amministrazione comunale, deposto ai piedi della stele di via Marzioli in ricordo del pilota Abdou Mohamed, del copilota Mohamed Tayeb Bederina e del tecnico di bordo Moustafa Khadid.

Anche la parrocchia di San Vittore, nella serata di martedì 13, durante la messa delle 18.30 rivolgerà un pensiero alle vittime dell’incidente. Alla funzione religiosa parteciperà, in rappresentanza del Comune di Piacenza, il consigliere Sergio Pecorara.