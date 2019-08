Il centrocampista ex Nibbiano Amore è un giocatore del Fiorenzuola

La società U.S. Fiorenzuola 1922 comunica ufficialmente di avere sottoscritto il contratto per le prestazioni sportive di Michelangelo Amore, in vista della stagione 2019-2020 di Serie D.

Il giocatore, formatosi nelle giovanili di Modena, Spal e Piacenza Calcio, negli ultimi 6 mesi della scorsa stagione ha indossato la maglia del Nibbiano Valtidone.

Centrocampista classe 2000, il giocatore è aggregato alla prima squadra di Mister Luca Tabbiani a partire dal ritiro estivo, dove lo staff tecnico rossonero ha potuto apprezzare le sue qualità. (nota stampa)