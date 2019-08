Anche quest’anno, il consigliere Sergio Pecorara ha rappresentato il Comune di Piacenza alla tradizionale processione dell’Assunta svoltasi nel giorno di Ferragosto a Cremona. Una ricorrenza cui sono invitate tutte le municipalità rivierasche del Po, a sancire il significato della celebrazione religiosa anche come momento di coesione territoriale.

Nell’occasione, la statua della Madonna di Brancere viene trasportata lungo il fiume, da Cremona a Stagno Lombardo. “Come sempre, una cerimonia di grande suggestione – rimarca il consigliere Pecorara – vissuta con partecipazione sincera da tanti cittadini ed esponenti delle istituzioni che non hanno voluto mancare all’appuntamento. Il Po, in questa circostanza più che mai, è il simbolo di un legame che ci unisce e che trova concretezza in iniziative congiunte di grande valore, dal riconoscimento MaB Unesco per l’area PoGrande all’itinerario ciclistico di VenTo”.