Il Comune “Proseguono in città gli interventi di riqualificazione della segnaletica orizzontale”

Sta proseguendo il piano di sistemazione e rigenerazione della segnaletica orizzontale della città, che ha avuto inizio nelle scorse settimane e ha già interessato diverse zone, a partire dalle frazioni di Quarto, La Verza, Il Capitolo e Sant’Antonio.

A darne notizia con una nota il Comune di Piacenza. Si è intervenuti poi – viene spiegano – nel quartiere Besurica, nell’area compresa tra le vie Maria Luigia d’Austria, Gragnana, Pietro Cella, Gadolini e Manfredi, nella zona tra le vie IV Novembre, Nasolini, Damiani, Martiri della Resistenza e via Genova e nell’area tra le vie Martiri della Resistenza, Motti, Gorra, Corso Europa, Conciliazione, Passerini, Leonardo da Vinci e Damiani. La realizzazione della segnaletica orizzontale ha riguardato inoltre via XXIV Maggio, via XXI Aprile (nel tratto tra via Campagna e via Zanardi Landi) e via Tramello, oltre che le rotatorie di piazzale Genova/Pubblico Passeggio, di piazzale Milano e di via XXI Aprile/via Campagna.

“Nei prossimi giorni – fa sapere l’assessore alla Viabilità, Paolo Mancioppi – si darà seguito al piano di interventi, in particolare concentrandosi sugli attraversamenti pedonali nelle vicinanze delle scuole, ove non ancora realizzati, sulle linee di margine delle strade frazionali rimanenti, sul completamento degli spazi di carico/scarico, fermata bus e sosta riservata ai disabili. Si proseguirà poi sul resto della città, dando la precedenza alle zone ritenute più rischiose per la sicurezza ciclopedonale e per la viabilità automobilistica”.