Il Gruppo Ponginibbi nuovo sponsor della Gas Sales Piacenza

La Gas Sales Piacenza Volley annuncia l’ingresso di un nuovo sponsor nella business community biancorossa: si tratta del Gruppo Ponginibbi, da oltre 50 anni punto di riferimento per l’acquisto dell’auto a Piacenza e provincia, che entra in qualità di Gold Sponsor.

La nuova partnership siglata da Gas Sales Piacenza e dal Gruppo Ponginibbi prevede la fornitura di quattro vetture Peugeot 2008, brandizzate con il logo societario, più una quinta automobile sempre del marchio Peugeot, in arrivo nel corso dell’anno, completamente elettrica a impatto ambientale zero che ben si sposa con il recente percorso green avviato dalla società biancorossa. Il marchio Ponginibbi, inoltre, sarà presente anche sulle divise ufficiali da gara di Fei e compagni che, per la stagione 2019/2020, si apprestano a calcare i taraflex della SuperLega.

Grande soddisfazione è stata espressa da Giacomo Ponginibbi, titolare e amministratore delegato del Gruppo Ponginibbi, che insieme alla sorella Cristina porta avanti l’attività nata nel 1965: “Siamo molto felici di essere vicini alla Gas Sales Piacenza nella prossima stagione: apprezziamo, in modo particolare, lo sforzo della famiglia Curti a sostenere il volley piacentino. Siamo vicini alla società, abbiamo visto che sono stati fatti acquisti importanti durante queste settimane e che hanno reso la squadra forte, speriamo sia una bella stagione”.

La nuova partnership, inoltre, porterà dei vantaggi anche per i tifosi della Gas Sales Piacenza che potranno usufruire di condizioni vantaggiose: “Per i sostenitori della Gas Sales Piacenza – prosegue Ponginibbi – abbiamo previsto un trattamento di favore presso i nostri saloni: siamo, infatti, rappresentanti e rivenditori ufficiali di brand di prestigio come Peugeot, Citroen, Volvo, Hyundai e Ds Automobiles oltre ad un’ampia offerta di vetture usate”. (nota stampa)