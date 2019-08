Il Piace torna a Trapani per la Coppa Italia: in palio il terzo turno (ore 20.30)

A distanza di due mesi dalla gara che vide svanire il sogno promozione, il Piacenza torna al “Provinciale” di Trapani. Questa volta in palio c’è il passaggio al terzo turno della Coppa Italia: si gioca domenica sera (ore 20.30, aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it) in gara secca, chi vince troverà l’Ascoli che ha strapazzato la Pro Vercelli con un sonante 5-1.

I biancorossi hanno staccato il pass per la partita grazie al successo ai rigori contro la Viterbese, per i siciliani è invece l’esordio nella competizione. Può sorridere Franzini, che in settimana ha visto gli arrivi di Bertozzi e Imperiale e rispetto a domenica scorsa potrà contare sulla rosa quasi al completo: non saranno però del match El Kaouakaibi e Sylla, oltre al giovane Lamesta. Il tecnico riproporrà il 4-3-1-2, con i rientri di Pergreffi e Nicco; in avanti si va verso la conferma di Cacia e Sestu, con Cattaneo che agirà da trequartista.

In casa Trapani ha parlato alla vigilia il tecnico Francesco Baldini: “Metterò in campo quella che ritengo sia la formazione che in questo momento mi possa permettere di battere il Piacenza e passare il turno, ma non possiamo aspettarci una brillantezza incredibile visti i carichi di lavoro. Il Piacenza sicuramente sarà arrabbiato, hanno perso uno spareggio importante, ma mi aspetto che la mia squadra davanti al proprio pubblico faccia una buona prestazione”.

Foto piacenzacalcio.it