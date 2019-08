Si è svolta come da tradizione nella seconda domenica di agosto, sulla sommità del Monte Crociglia (1578 metri), la festa in onore dei caduti della montagna e delle guerre. Sotto la statua del arcangelo Raffaele, a celebrare la messa è stato don Guido Balzarini, 88 anni compiuti e in gioventù parroco del vicino comune di Torrio val d’Aveto (Ferriere) che ogni anno ritorna puntualmente al Crociglia.

Numerosi come sempre i valligiani e i piacentini che si sono ritrovati per la festa del Crociglia, il cui nome ricorda come sia un crocevia di strade e sentieri nell’ambito di feudi imperiali affidati ai vari rami della famiglia Malaspina, feudatari con il solo obbligo di lasciar passare all’occorrenza le truppe imperiali sui loro terreni; per la prima volta dopo tanti anni “bagnati” protetti da una bellissima giornata di sole – lungo tutta la cima della montagna e nei boschi vicini hanno dato vita a numerosi picnic, avendo inoltre la possibilità di acquistare il calendario del 2020, venduto dal consorzio di Torrio ad offerta libera e andato a ruba.

Tra i presenti anche le autorità civili e militari: il maresciallo Danilo Brunori di Farini e il vicebrigadiere Antonio Romano, il sindaco di Ferriere Giovanni Malchiodi, quello di Bobbio Roberto Pasquali, i vicesindaci di Farini e Coli, Giorgio Delmolino e Daniele Rossi, Sabina Pareti per il Comune di Santo Stefano D’Aveto e il consigliere comunale di Piacenza Sergio Pecorara.

Presente anche il Presidente del consorzio rurale di Torrio Giuseppe Barattini e il Presidente del Comitato Esecutivo della Banca di Piacenza Corrado Sforza Fogliani, che il 29esimo anno consecutivo non ha mancato all’appuntamento.