Operai al lavoro nella mattinata del 21 agosto a S. Antonio, alle porte di Piacenza, lungo la via Emilia Pavese, per posizionare la “gabbia” arancione di un nuovo autovelox (nelle foto).

Si tratta di uno dei nuovi quattro dispositivi di dissuasione della velocità che saranno installati lungo altrettante direttrici cittadine prossimamente.

Verranno collocati – come nel caso di via Emilia Pavese – lungo strade a traffico elevato sulla base delle disposizioni di legge.

Naturalmente dalla posa della gabbia in plastica arancione all’inserimento dell’autovelox trascorrerà un lasso di tempo e l’attivazione del dispositivo verrà comunicata.

Una recente ricerca resa nota dalla Provincia ha evidenziato che a Piacenza città si concentra il numero più elevato di incidenti (complessivamente 562 con 7 morti e 722 feriti), occorsi in stragrande maggioranza all’interno dell’area urbana (465 con 5 morti e 580 feriti).

Al di fuori dell’abitato la maggior frequenza di incidenti si rileva sulla SS 725 (Tangenziale sud), sulla ex statale 10 Padana inferiore (SP 10R), sulla SP1 (Tangenziale ovest) e sull’autostrada A1. Frequenze più basse si osservano invece per i tratti dell’A21, della via Emilia (SS9) e della Statale 45 che attraversano la città di Piacenza.