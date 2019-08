Continuano i lavori all’interno dell’azienda agricola di Albone di Podenzano dove, nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 agosto, è scoppiato un vasto incendio in cui hanno preso fuoco centinaia di rotoballe e sono morti alcuni vitelli.

Nella mattinata del 16 agosto, i Vigili del Fuoco di Piacenza, domate le fiamme, si stanno occupando delle cosiddette operazioni di “smassamento” al fine di rimuovere le tante balle di fieno carbonizzate ed evitare che il rogo possa nuovamente alimentarsi.

Foto 3 di 4







Due le squadre coinvolte, con sette persone in tutto: ai soccorritori già presenti, si è infatti unito il gruppo operativo Movimento Terra specializzato nella rimozione di macerie e detriti in seguito ad un incendio. Nella notte al lavoro anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Fiorenzuola. Le operazioni di messa in sicurezza continueranno ancora per qualche giorno.