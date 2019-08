Continua la fase di tempo stabile a Piacenza: anche per l’inizio della prossima settimana ci attendono giornate col sole e all’insegna del bel tempo, con temperature in lieve rialzo rispetto al fine settimana.

Tuttavia, l’ondata di caldo intenso proveniente dal nord Africa, che gli esperti prevedono toccherà la nostra penisola a partire da lunedì 19 agosto, dovrebbe però solo lambire la nostra provincia.

Prevalentemente interessate saranno infatti le regioni centrali e meridionali, mentre il nord, lasciato ai margini dell’area anticiclonica, godrà di temperature più contenute.

A Piacenza – sia per lunedì 19 che per martedì 20 agosto – al cielo prevalentemente soleggiato si accompagneranno quindi temperature massime comprese tra i 28-30°C sui rilievi ed intorno ai 34-35°C in pianura.

La seconda parte della settimana dovrebbe invece essere segnata da un tempo maggiormente instabile e con possibili precipitazioni.