Sarà un inizio di settimana all’insegna del bel tempo nel piacentino.

“L’anticiclone subtropicale – spiegano gli esperti di 3b Meteo – torna a rinforzarsi sull’Italia e sul Mediterraneo centrale, favorendo una settimana complessivamente stabile e ben soleggiata anche sull’Emilia Romagna, con caldo nuovamente in intensificazione e picchi fino a 35/36°C nelle pianure interne”.

“Si segnala tuttavia la possibilità per qualche temporale di calore anche sulle pianure emiliane tra la sera/notte di mercoledì fino a giovedì pomeriggio, il tutto a causa dell’ondulazione del flusso dei venti in quota associata all’approfondimento di una circolazione depressionaria in Atlantico. Seguirà poi un nuovo miglioramento che potrebbe protrarsi anche verso il prossimo fine settimana, con temperature superiori alle medie a tutte le quote”.