Innesto in attacco per il Fiorenzuola: arriva Marco Tognoni

Nuovo innesto in attacco per il Fiorenzuola. La società valdardese comunica ufficialmente l’acquisto di Marco Tognoni, esterno destro offensivo nella scorsa stagione in forza al Savona.

Classe 1994, il giocatore, cresciuto nella Carrarese, nel 2014/2015 ha militato nelle fila del Borgosesia, prima di compiere esperienze con la Lavagnese e, come detto, con il Savona. Arrivato a Fiorenzuola nella giornata di martedì 27 agosto sarà subito a disposizione di mister Tabbiani in vista della preparazione al match contro il Breno.