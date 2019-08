Justbob, lo shop online per acquistare marijuana light in sicurezza

Comprare marijuana legale è possibile anche su internet. I criteri in base ai quali scegliere lo shop online migliore e più affidabile sono diversi. Innanzitutto, assicuratevi che l’azienda fornisca adeguate garanzie di qualità. Ci sono realtà che lavorano materie prime da tutta Europa, per esempio e, inoltre, commercializzano il prodotto con spedizioni in molti Paesi del continente. Mantenere un’attività tanto estesa e intercontinentale è senz’altro sinonimo di professionalità e sicurezza.

Come tutte le attività di e-commerce, anche in questo contesto le procedure di spedizione non devono avere tempi troppo dilatati: prediligete soluzioni che vi assicurino tempistiche veloci e, possibilmente, con modalità anonime. Sarà poi opportuno affidarsi a portali online in grado di garantire un ampio catalogo di prodotti relativi alla marijuana light e ai suoi estratti (l’olio di cannabis ecc.) oppure agli accessori come tritaerba, grinder o tritatabacco: ciò dà l’opportunità di scegliere con maggiore facilità il prodotto che più soddisfa i gusti personali.

Sicurezza e qualità: Justbob – Per acquistare marijuana light in totale sicurezza è l’azienda che deve fornirvi determinate garanzie di qualità. Justbob opera una selezione tra le migliori produzioni di Canapa Sativa Light, rifornendosi da tutta Europa. La percentuale di THC è inferiore o uguale allo 0,2%. L’azienda, sul territorio italiano, si interessa solo delle produzioni biologiche coltivate in ambienti protetti che sono stati studiati apposta per questo commercio.

Vengono impiegate solo le migliori genetiche, che subiscono un processo di lavorazione per venire adattate alle esigenze del consumatore, valorizzando al massimo grado le qualità della canapa. Queste genetiche rientrano tra le varietà certificate per uso agricolo dall’Unione Europea. Vengono garantite la tracciabilità e la certificazione dei prodotti per tutta la filiera. Viene impiegato un sistema di autocontrollo simile al sistema Europeo HACCP.

JustBob ha in essere una collaborazione con l’Università di Milano per l’analisi dei lotti che poi vengono commercializzati. È leader europeo del settore. La linea di pensiero aziendale è quella di rendere la migliore canapa accessibile a tutti, con prezzi competitivi. Chiaramente, un prodotto sicuro passa anche per il suo confezionamento: i prodotti vengono chiusi in bustine o barattoli trasparenti che riportano il logo sulla parte anteriore. Il design, come in ogni produzione di qualità, non è casuale ma è stato studiato pensando all’esposizione in pubblici esercizi, per far emergere le qualità e le caratteristiche delle varie genetiche.

Come funziona la tracciabilità? – Parlare di sicurezza di un prodotto vuol dire, per il consumatore, poter avere assicurazioni affidabili sulla sua qualità. Ma un’azienda sicura è anche un’azienda che offre garanzie sul rapporto con il cliente, il quale può essere certo che la consegna andrà a buon fine.

Con JustBob, tracciare il proprio pacco è una procedura piuttosto semplice. Una volta effettuato l’ordine e che esso viene preso in carico, dopo qualche minuto si riceverà un’email di conferma. A quel punto, il pacco verrà consegnato, nel più breve tempo possibile, al corriere espresso. Il cliente riceve il Tracking code con il quale poter tracciare il percorso del suo pacco. La spedizione avviene nel primo pomeriggio del primo giorno lavorativo utile dopo la richiesta online. I corrieri sono attivi dal lunedì al venerdì.

Il 90% delle spedizioni viene lavorato in 24 ore; su Milano, la consegna è entro 12 ore e comprende anche i giorni festivi, il sabato e la domenica. Di solito, le aziende mettono a disposizione strumenti online per contattarle e chiedere chiarimenti: compilando il form del sito di JustBob per eventuali dubbi, si viene ricontattati il prima possibile.