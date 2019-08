Kick boxing, Semema e Colla (Yama Arashi) si preparano agli Europei e ai Mondiali WAKO

Doppio appuntamento internazionale per Michele Semema e Davide Colla, portacolori piacentini della C.E. Yama Arashi che saranno di scena in maglia azzurra a due prossimi eventi di spicco nel panorama WAKO di kick boxing.

Entrambi specialisti del Pointfight e appartenenti alla categoria -69 chilogrammi, Semema e Colla sono reduci dal collegiale di Cesenatico dedicato agli azzurrabili (dove ha partecipato anche la compagna di palestra Junior Marika Di Carlo, – 50 chilogrammi) sotto la direzione di Adriano Passaro, tecnico della nazionale italiana e anche della C.E. Yama Arashi. I due talenti sono poi stati selezionati per due eventi: dal 24 al 31 agosto Semema parteciperà agli Europei Junior a Gyor (Ungheria), mentre nell’ultima settimana di novembre Colla sarà di scena ai Mondiali Senior ad Antalya (Turchia). Entrambi sono stati autori di un finale di stagione scoppiettante a Rimini vincendo Criterium e Campionato italiano nelle rispettive categorie.

In precedenza, invece, Colla aveva dettato legge anche negli Stati Uniti nell’Amerikick International ad Atlantic City, dove è stato invitato in qualità di miglior atlete degli scorsi campionati europei WAKO. Per lui, successo nel Team Event insieme a Enrique Letona e Blake Spence), oltre a centrare l’argento nella divisione WAKO e il bronzo nella divisione Naska e nella categoria Open Weight.

“E’ stato un grande fine settimana negli Stati Uniti – racconta Colla – ringrazio gli organizzatori Bob e Jarrett Leiker per l’invito e il maestro Gianfranco Rizzi che mi ha accompagnato e sostenuto anche in questa nuova avventura. E’ stato un torneo bellissimo e ben organizzato, vincere la gara squadre è stato fantastico”. “E’ stato bello – aggiunge il maestro Rizzi – poter vedere combattere Davide con tanti atleti nuovi, sperimentando così differenti tipologie di avversari, cosa che dopo tanti anni e svariate centinaia di match disputati in Europa era diventato quasi impossibile. Questa esperienza ci permette di mettere a punto nuove strategie e questo ci arricchisce notevolmente”.

Nella foto, da sinistra Davide Colla, Adriano Passaro e Michele Semema