La bellezza semplice di Miriam Leone protagonista della settima giornata del Bobbio Film Festival.

L’attrice, conduttrice e modella ha partecipato alla proiezione nei chiostri di San Colombano del film di cui è interprete “Il testimone invisibile”.

“Sono felice di essere qui a Bobbio – ha confessato ai cronisti tra un selfie e l’altro coi fans – erano anni che aspettavo di venire a questo festival .

Ho avuto la fortuna di lavorare con Marco (Bellocchio in “Fai bei sogni” ndr) e già mi aveva parlato di Bobbio, stasera qui si respira una bellissima atmosfera”.

E sul suo film “Il testimone invisibile” ha detto: “Non è facile parlare del mio personaggio perchè si rischia di fare uno spoiler del film, che è un thriller. E’ un personaggio che ha una doppia faccia e quindi per me è stato stimolante interpretarlo, una bellissima esperienza”.

La trentaquattrenne, vincitrice di Miss Italia nel 2008, é stata presente in numerosi film e serie tv italiane di successo come “La Dama Velata”, i “Medici”, “Un Passo dal Cielo”, “Fai bei sogni” e “I soliti Idioti”.

A breve Miriam riapparirà sui grandi schermi nei panni di Veronica Castello per la serie televisiva di Sky Italia “1994”, ultimo capitolo della trilogia dedicata agli anni di Tangentopoli, mentre nel 2020 interpreterà Eva Kant nel film “Diabolik”.

In occasione delle nuove uscite, l’attrice ha rilasciato proprio questa settimana un’intervista a Vanity Fair. Il racconto di un pezzo di sé, un’esperienza che sente di condividere con tutti gli adolescenti che si trovano “divisi tra la pressione a conformarsi e la propria congenita tendenza a distinguersi”, quelli “implicitamente invitati a uniformarsi”, ma che hanno “interessi lontani da quelli del branco “e per questo vengono giudicati “strani”.

Miriam Leone parla anche d’amore su Vanity Fair e delle poche storie importanti che ha avuto: “L’amore romantico, magari corrisposto, è una fortuna che capita poche volte. Quello fugace è tutta un’altra storia che non sempre vale la pena vivere”. Del matrimonio: “Nel mio frigo non manca mai un limone da buttare. Nasce giallo, diventa verde, poi fa la muffa. La vita da single, signori, è così. Le zie però, il corredo di nozze tutto ricamato a mano, stupendo, lo hanno messo coscienziosamente da parte. Un giorno, dicono, me lo daranno: ma solo se mi sposo. Non demordono, loro”.