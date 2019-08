La Canottieri Ongina saluta la “bandiera” Davide Aquino

Dopo vent’anni a Monticelli (l’ultimo da dirigente) l’ex schiacciatore e capitano non sarà nei quadri gialloneri nella prossima stagione. “Spero possa essere un arrivederci”

MONTICELLI (PIACENZA), 25 AGOSTO 2019 – Un saluto e un grazie particolare, vista che speciale è stata la sua militanza in giallonero, lunga vent’anni. La Canottieri Ongina augura un sentito in bocca al lupo per il futuro a Davide Aquino, una bandiera del sodalizio piacentino dove ha militato per vent’anni, giocando da schiacciatore in serie C e in serie B, mentre nella scorsa stagione ha ricoperto il ruolo di dirigente della prima squadra in serie cadetta.

“Ho smesso di giocare tre anni fa – spiega Davide – lo scorso anno ho avuto l’opportunità di ricoprire un altro ruolo, per me un po’ “strano” visto che mi è sempre piaciuto giocare e ho comunque portato avanti l’attività nel CSI misto (nella scorsa stagione campione provinciale, regionale e bronzo nazionale, ndc). Ora si chiude un po’ un ciclo con tanti ragazzi che hanno preso altre strade e con cui nel corso degli anni ho condiviso tante avventure, tra cui quella della scorsa stagione mantenendo la serie B. Il mio futuro?

Qualche squadra mi ha contattato per giocare ancora, anche se è difficile conciliare gli impegni con la famiglia. A Monticelli ho trascorso vent’anni in campo, sono stato anche capitano per tanti anni e ho avuto il privilegio di festeggiare la vittoria in Coppa Emilia, oltre ad affrontare tante battaglie nei play off regionali e i primi anni di serie B della Canottieri Ongina. Spero possa essere un arrivederci visto che i colori gialloneri per me sono stati importanti per crescere sia come giocatore sia come uomo”.

Nella foto di Andrea Scrollavezza, Davide Aquino

Ufficio stampa Canottieri Ongina