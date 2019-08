La festa della Vigor Carpaneto inizia in campo: 9-1 all’Accademia Pavese

Inizia con una goleada l’intenso mercoledì biancazzurro targato Vigor Carpaneto. Prima della presentazione ufficiale in serata, al “San Lazzaro” la squadra di Martins Adailton ha sommerso di reti i lombardi dell’Accademia Pavese (Eccellenza), regolati con un eloquente 9-1 nel quinto test pre-campionato, utile in vista del debutto interno di domenica in Coppa Italia contro il Lentigione.

Mattatore dell’incontro, il bomber e capitano della Vigor Julien Rantier, con l’attaccante francese a segno con un pokerissimo (5 reti). A completare l’opera, in primis la doppietta di Antonio Piscicelli, attaccante classe 1999 ex Primavera del Sassuolo che ha formalizzato il passaggio alla società del presidente Giuseppe Rossetti proprio in mattinata. Il cerchio si chiude con le reti di Mastrototaro e del giovane Giannini.

Nell’occasione, il tecnico Martins Adailton ha lasciato a riposo diversi giocatori (Barba, Bruno, Rossi, Zuccolini e Avanzini), schierando tutti i venti giocatori convocati per il test. Tra questi, anche Alessandro Castellana, difensore classe 1995 ex Piacenza e Pro Piacenza e aggregato alla truppa biancazzurra.

LA PARTITA – Il test è subito vibrante: al 3’ una girata di Rantier su punizione di Mastrototaro termina a lato. Un minuto dopo, arrivano ben due reti: vantaggio ospite con Zani, immediato pareggio di Rantier con un diagonale su assist di Favari. Al 9’ un tiro incrociato di Mastrototaro termina a lato, ma sessanta secondi dopo è il giovane Giannini (2001) a portare in vantaggio la Vigor con un colpo di testa. Out Fittà (scontro di gioco), dentro Romeo, mentre al 18’ arriva il 3-1 con un’incornata di Piscicelli (deviata da un avversario).

Poco dopo la mezz’ora si fa viva l’Accademia Pavese con una punizione di Provasio (bravo Belli a deviare), mentre sul capovolgimento di fronte Giannini si divora l’occasione. Al minuto 33’ arriva il 4-1 locale: punizione di Rantier, fallo di mano in area e rigore trasformato dallo stesso attaccante francese, che poi al 38’ firma la tripletta personale con un delizioso pallonetto. Prima dell’intervallo, il 6-1 biancazzurro con l’incornata di Mastrototaro su preciso cross di Giannini dalla destra.

Nella ripresa, subito due occasioni per Rantier (una a tu per tu col portiere) non sfruttate, poi al 55’ il francese colpisce la traversa su lancio di Mastrototaro prima di servire Piscicelli che va a segno. Julien firma il poker al 58’ sul suggerimento di Romeo, raccogliendo gli applausi poco dopo in rovesciata (Ugazio alza sopra la traversa). Il suo quinto gol per il definitivo 9-1 arriva al 77’ con una girata vincente.

VIGOR CARPANETO 1922-ACCADEMIA PAVESE 9-1

VIGOR CARPANETO: Belli, Rocchi, Favari, Bini, Rossini, Zazzi, Mastrototaro, Fittà, Rantier, Giannini, Piscicelli. (Entrati: Lassi, Brizzolara, Premoli, Castellana, Romeo, Abelli, Anastasia, Galazzi, Rivi). All.: Adailton

ACCADEMIA PAVESE: Picone, Giugno, Coppini, Rorato, Furbinelli, Giordano, Zani, Maggi, Romano, Provasio, Oviahon. (Entrati: Ugazio, Davenia, Cavallini, Lino, Attolini, Foppa, Coscia. Non entrati: Losi, Catania). All.: Albertini

ARBITRO: Cirene di Piacenza (assistente Corvi e Castellana)

RETI: 4’ Zani (A), 4’, 33’ rig, 38’, 58’, 77’ Rantier (V), 10’ Giannini (V), 18’ e 55’ Piscicelli (V), 41’ Mastrototaro (V).

JUNIORES NAZIONALE – Nel frattempo lunedì scorso è partita la preparazione della Juniores nazionale allenata da Luis Centi sui campi della Spes Borgotrebbia a Piacenza. Domani (giovedì) alle 20,30 nella stessa location test inaugurale contro la prima squadra locale militante in Prima categoria.