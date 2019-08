La nuova Assigeco ai nastri di partenza “Continuare a crescere”

L’UCC ASSIGECO PIACENZA RIPARTE TRA L’ENTUSIASMO DEI TIFOSI. CURIONI: “VOGLIAMO CONTINUARE A CRESCERE”

E’ partita tra l’entusiasmo dei tifosi, la stagione 2019/2020 dell’UCC Assigeco Piacenza.

Nella ormai tradizionale cornice del Campus di Codogno si è radunata la squadra del confermato coach Gabriele Ceccarelli di fronte ad un gran numero di tifosi che hanno fatto sentire tutto il proprio calore per caricare al meglio i biancorossoblu in vista di questo impegnativo campionato di Serie A2 Old Wild West.

A prendere la parola per primo è stato il Presidente Franco Curioni: “Quest’anno siete tantissimi e vi ringrazio. Ringrazio il nostro gruppo di tifosi organizzato Assigeco Piacenza Nation che ha fatto un grande lavoro per mettere insieme tante persone. La società ha fatto un bel lavoro per mettere insieme un gruppo forte. Sono molto contento per Montanari, che conosco sin da piccolo e che è nel cuore della società così come tutti i ragazzi provenienti dal nostro Settore Giovanile.

Mi aspetto un comportamento serio, come seria è la società. Ci auguriamo di fare qualcosa in più rispetto allo scorso anno e di continuare a crescere”.

Giuseppe Grecchi, co-fondatore UCC Assigeco: “Sono un po’ di anni che facciamo questo raduno, abbiamo perso il conto, ma si nota un incremento di tifosi notevole che a noi fa molto piacere. Per tutti questi anni è stato possibile fare ciò grazie all’impegno massimo del nostro Presidente. Speriamo che i giovani inseriti con i più esperti possano raggiungere dei risultati soddisfacenti”.

Andrea Bausano, General Manager UCC Assigeco Piacenza: “Ci sembra giusto iniziare da dove tutto è partito, il campus di Codogno, l’anima della società. Veniamo da un’estate molto diversa rispetto alla scorsa, abbiamo potuto lavorare con tranquillità grazie alla famiglia Curioni e agli sponsor, costruendo un roster in cui crediamo fortemente. Parlare delle nostre visioni ha aiutato me e Ceccarelli a costruire una squadra adatta alla nostra idea. La presenza numerosa di tifosi ci fa pensare che la squadra abbia trasmesso entusiasmo nella passata stagione. Ci sono due squadre: chi va in campo e quelli che le stanno intorno. Abbiamo costruito una macchina che oggi si presenta con la prima squadra, ma che si porta dietro un settore giovanile solido che da quest’anno abbiamo affidato a coach Max Giannoni.

Quello che possiamo promettere oggi è di ripartire da dove abbiamo finito. Rispetto allo scorso anno l’obiettivo è fare un passo in più per essere a nostro modo vincenti”.

Gabriele Ceccarelli, coach UCC Assigeco Piacenza: “È molto bello vedere così tante persone oggi. Tanti di noi lo scorso anno erano qui e possono notare la differenza. Il merito è di chi nella passata stagione oltre a costruire la squadra, è andato in campo a giocare con orgoglio. La squadra non è stata costruita con obiettivi di classifica ma per trasmettere le stesse emozioni dello scorso anno vincendo qualche partita in più. I nuovi hanno già notato la serietà della società e noi, ogni giorno, a partire dagli allenamenti per arrivare poi alle partite, dobbiamo restituire il favore alla stessa. Quest’anno non ci vogliamo porre limiti. Questi giocatori sono stati presi per vincere tutte le partite contro tutti, senza nessun timore reverenziale”.

Silvia Bellelli, Vicepresidente UCC Assigeco Piacenza: “È tutto nuovo per me e sono molto emozionata. Vengo da una realtà in cui sono stata per 15 anni.Avevo deciso si smettere ma Curioni mi ha convinta. Spero di poter dare il mio contributo con la mia esperienza per essere d’aiuto a chiunque”.

Francesco Ihedioha, capitano UCC Assigeco Piacenza: “Volevo ringraziare lo staff per avermi confermato e di avermi reso capitano di questa squadra. Noi ce la metteremo tutta per fare meglio dello scorso anno. Vi aspettiamo al palazzetto per sostenerci!”.

Elia Delmiglio, sindaco di Casalpusterlengo: “Faccio gli auguri di buon campionato al coach e a tutta la società. Mi ha fatto molto piacere che sia stata sottolineata l’importanza dei giovani: questa è la prima vittoria dell’Assigeco. Noi come Casale continueremo a sostenere l’Assigeco perché nasce dal nostro paese. Mi auguro che al PalaBanca ci siano tanti tifosi pronti a sostenere i nostri ragazzi”.

Antonio Galli, Delegato FIP Piacenza: “Ogni volta che vengo dagli amici dell’Assigeco mi sembra di essere in famiglia. Vi ringrazio per quello che fate per dare valore al basket piacentino. Faccio i complimenti al Presidente Curioni per la consegna della Stella d’oro e lo ringrazio personalmente per il supporto che da al basket”.

In conclusione della conferenza stampa, il GM Bausano ha elencato i prossimi impegni in calendario: “Abbiamo scelto di aspettare a partire con la campagna abbonamenti per aspettare il rientro dalle vacanze dei tifosi. Il 2 Settembre, alle ore 19, presso il locale Sottomura di Piacenza, ci sarà una conferenza stampa per inaugurare ufficialmente la campagna abbonamenti, per poi proseguire la serata assieme ai tifosi. Prima dell’inizio del campionato ci saranno varie presentazioni della squadra: nei palazzi comunali di Piacenza, Casalpusterlengo e Codogno, per consolidare la doppia anima di questa societa. La partita della Supercoppa LNP contro Ravenna dell’11 Settembre sarà l’occasione per aprire le porte del PalaBanca, che sarà ancora la nostra casa. Tutte le partite e gli eventi di questa preseason verranno comunicati sui nostri canali di comunicazione”.

ROSTER UCC ASSIGECO PIACENZA 2019/2020

Guardie: Fabio Montanari, Jazzmarr Ferguson, Eugenio Rota, Giovanni Gasparin, Matteo Piccoli

Ali: Lorenzo Molinaro, Francesco Ihedioha, Lorenzo Turini, Marco Santiangeli, Stipe Jelic

Centri: Andy Ogide, Lorenzo Cremaschi

Aggregati dal settore giovanile: Marco Andena, Simone Bussolo, Paolo Fermi

STAFF

Head Coach: Gabriele Ceccarelli

Assistant Coaches: Andrea Locardi, Danilo Quaglia

Team Manager: Alessandro Pagani

Dottore: Gianluca Concardi

Fisioterapista: Matteo Anelli

Assistente Fisioterapista: Benedetta Libori

Preparatore Atletico: Mattia Raimondi

Assistente Preparatore Atletico: Carlo Alberto Naldini

Andrea Centenari

Ufficio Stampa

UCC ASSIGECO PIACENZA