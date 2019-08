Con la “Paranza dei Bambini” di Giovannesi lo specchio di una generazione al Bobbio Film Fest

Al Bobbio Film Festival quella del 1° agosto è stata la serata di Claudio Giovannesi e “La paranza dei bambini”, film dall’omonimo libro di Roberto Saviano.

Orso d’argento per la migliore sceneggiatura al Festival di Berlino, la pellicola ha per protagonista un gruppo di quindicenni napoletani che vogliono emergere, persino aiutare i genitori sottoposti al pizzo.

Vedono e quindi desiderano soldi, vestiti firmati, motorini nuovi, tavoli riservati in discoteca. Imparano ben preso a maneggiare le armi, i loro feticci, quindi possono sognare e realizzare di sfrecciare in scooter per prendersi il Rione Sanità.

Un film toccante “con cui ho voluto raccontare una generazione in senso più ampio, attraverso questa storia ambientata a Napoli”, ha raccontato Giovannesi nel dibattito successivo alla proiezione, moderato da Giona Nazzaro ed Enrico Magrelli.

Attraverso le domande del pubblico il dialogo con il regista ha portato alla luce i tratti peculiari di questo film: dal binomio innocenza/violenza a quello del gioco contrapposto alla “serietà” delle armi, è emersa una storia universale che, grazie alla sua collocazione napoletana – realtà urbana ricca di facce e contraddizioni – ha potuto raccontare un mondo giovanile identificabile su scala più ampia.

Il Bobbio Film Festival prosegue nella serata del 2 agosto con Miriam Leone, ospite attesissima, protagonista del film “Il testimone invisibile”: appuntamento al Chiostro di San Colombano a Bobbio alle ore 21.15.

foto Massimo Bersani