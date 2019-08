La religione degli stranieri che vivono a Piacenza, quasi la metà sono cristiani

A quale religione appartengono gli stranieri residenti in provincia di Piacenza? Quasi la metà, il 47,07 per cento sono cristiani, ovvero di credo cattolico, ortodosso, evangelico e copto.

I musulmani sono il 36,92 per cento, mentre coloro che si dichiarano atei sono il 7,68 del totale.

I numeri sono quelli forniti dalla Fondazione Ismu (Iniziative e studi sulla multietnicità), che ha incrociato i dati Istat e Orim (Osservatorio regionale per l’integrazione e la multietnicità) per elaborare una stima della composizione religiosa degli stranieri che vivono in Italia. Dal calcolo sono naturalmente esclusi coloro che hanno ottenuto la cittadinanza italiana.

In Italia i fedeli musulmani sono circa il 30%, pertanto Piacenza si colloca al di sopra della media.

Nella nostra provincia gli ortodossi sono il 27,18 per cento, i cattolici il 16,49 per cento. Aggiungendo anche gli evangelici e i copti, i cristiani arrivano a rappresentare il 47,07 % del totale della popolazione straniera.

Al 1 gennaio 2019 la situazione di Piacenza è ricavabile da questo grafico interattivo pubblicato da Infodata de “IlSole24Ore”