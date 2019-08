Soltanto ieri – 31 luglio – denunciavamo su queste pagine la situazione di incuria e degrado in diversi punti della Strada Agazzana all’altezza del quartiere Besurica, proprio alle porte della città. Un pessimo biglietto da visita per Piacenza fatto di cartelli stradali divelti, vandalizzati e marciapiedi rovinati, oltre che da erba alta e vegetazione incontrollata, tanto da mettere a rischio la visibilità stradale.

Almeno per l’ultimo punto, però, sembra che qualcosa si stia muovendo: come si può vedere dalle foto, già dalle prime ore della mattina del 1° agosto un lettore ci ha segnalato la presenza – proprio nel tratto interessato – di diversi operatori, impegnati ad eseguire interventi di manutenzione del verde e potatura nei pressi dei punti chiave della strada, in prossimità di cartelli e segnaletica urbana.

L’auspicio a questo punto è che non ci si fermi qui e si continui nell’opera di risanamento, anche per quanto riguarda arredo urbano e cartellonistica. Ad ogni modo è proprio il caso di dirlo, meglio tardi che mai. Che poi ci sia il nostro “zampino”chi può dirlo. Non importa, restiamo umili: in questo mondo ciò che conta, si sa, è il fine non il mezzo.