In arrivo temporali a Piacenza. Come riporta Arpae, venerdì 2 agosto “l’avvezione di aria fredda in quota, associata al transito di un’onda depressionaria determinerà fenomeni temporaleschi organizzati a partire dal primo pomeriggio, con possibilità di forti raffiche di vento sul settore orientale della regione”.

Per questo la Protezione Civile Emilia Romagna ha emesso un’allerta gialla per temporali con riferimento anche alla nostra provincia.