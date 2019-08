La Vigor Carpaneto sorride nel test di Traversetolo: 3-2 al Piccardo

Seconda vittoria pre-campionato per la Vigor Carpaneto, che sorride nel test di oggi (mercoledì) a Traversetolo superando 3-2 i padroni di casa del Piccardo (Eccellenza), mentre i piacentini si stanno preparando al campionato di serie D.

Nel test allo stadio “Tesauri” la squadra di Martins Adailton ha prima siglato il doppio vantaggio (2-0), salvo poi venire raggiunta dai padroni di casa (2-2) e infine trovare lo sprint decisivo con una magistrale punizione di Salvatore Bruno, al suo primo centro in maglia biancazzurra.

Buone le risposte per il tecnico brasiliano, che ha schierato complessivamente diciannove giocatori (tra cui l’ultimo arrivato Matteo Brizzolara, in prova dalla Primavera del Sassuolo), non utilizzando solamente il portiere Di Napoli e i giovani Alessio Ferrari, Anastasia e Hoxha. Indisponibili, invece, l’altro gemello Andrea Ferrari, Premoli (in prova), il portiere Belli, Avanzini e il difensore Bini. L’amichevole in terra parmense ha visto la Vigor partire e chiudere con il 4-3-3, ma nel secondo tempo c’è stato spazio anche per provare il 4-4-2 con la coppia Rantier-Bruno in avanti, primi esperimenti tattici in vista del campionato.

LA PARTITA – Il primo sussulto arriva al 13’ quando una sforbiciata di Rantier termina a lato. Al 22’, però, il Carpaneto passa in vantaggio: palla filtrante e girata vincente per Rivi, che sfrutta le maglie larghe della difesa locale per insaccare. Sei minuti dopo arriva il raddoppio biancazzurro con una bella azione in verticale chiusa da una bella conclusione a girare di Galazzi per il 2-0 ospite. Il Piccardo prova a reagire con l’incornata di Santurro (bravo Lassi nella circostanza) e al 37’ accorcia le distanze con Rieti, che ribadisce in rete un tiro di Hoxha respinto dal portiere ospite.

Nella ripresa, tra le fila Vigor spazio ad alcuni cambi, tra cui “Sasà” Bruno, pericoloso al 57’ in girata, mentre cinque minuti dopo Giannini imbecca Rantier, ma la conclusione è centrale. Al 72’ il Piccardo pareggia sugli sviluppi di un corner dalla sinistra sfruttando la deviazione vincente di Candio, ma sei minuti dopo una magistrale punizione di Bruno regala il 3-2 alla Vigor, incassando anche gli applausi della tribuna. Nel finale, doppio intervento di Lassi, prima su Bandaogo, poi su Fanti.

LE DICHIARAZIONI POST-PARTITA:

Martins Adailton (tecnico Vigor Carpaneto): “Iniziamo a vedere ciò che abbiamo provato. Nei primi trenta-trentacinque minuti del test la squadra ha fatto praticamente tutto ciò che avevamo programmato ed è stato un bellissimo primo tempo. Una disattenzione ci è costata il 2-1, ma non abbiamo mai sofferto, mostrando anche un atteggiamento giusto nel pressing. Nella ripresa, invece, abbiamo un po’ calato l’intensità e abbiamo concesso maggiormente. Le buone cose ci sono state comunque, abbiamo recuperato due-tre palloni per contropiedi ma dovremo essere più bravi a gestirli meglio. I due moduli? Valutiamo due situazioni avendo a disposizione due attaccanti come Rantier e Bruno che possono dare tanto, anche se perdiamo qualcosa a livello di pressing alto, quindi dovremo studiare bene quando utilizzarli insieme o a staffetta magari”.

PICCARDO TRAVERSETOLO-VIGOR CARPANETO 2-3

PICCARDO TRAVERSETOLO: Vlas, Traore, Bergamaschi, Savi, Rieti, Santurro, Lusoli, Pessagno, Kolluri, Caputo, Hoxha. (Entrati: Bonini, Candio, Mayingi, Cacciavellani, Bandaogo, Capra, Fanti, Orlandini. Non entrati: Delporto, Cugini). All.: Melli

VIGOR CARPANETO: Lassi, Rocchi, Barba, Abelli, Rossini, Zuccolini, Rossi, Romeo, Rantier, Galazzi, Rivi. (Entrati: Brizzolara, Favari, Mastrototaro, Zazzi, Fittà, Piscicelli, Bruno, Giannini. Non entrati: Di Napoli, Alessio Ferrari, Anastasia, Hoxha). All.: Adailton

ARBITRO: Grossi di Parma

RETI: 22’ Rivi (V), 28’ Galazzi (V), 37’ Rieti (P), 72’ Candio (P), 78’ Bruno (V).

Foto Alberto Benaglia