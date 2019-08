L’appello della Pubblica Sant’Agata per nuovi volontari “Servizi a rischio”

“Senza nuovi volontari i servizi sono a rischio”. E’ l’allarme lanciato dalla Pubblica Assistenza Sant’Agata di Rivergaro (Piacenza), che con un post pubblicato su Facebook chiama a raccolta la comunità: “Aiutateci – è l’appello – a garantire un alto livello qualitativo sia nei servizi di emergenza che in quelli ordinari, altrettanto importanti”.

“Le cose da fare sono tantissime – sottolinea la presidente Katia Sartori -, anche per chi non se la senta di intervenire sulle emergenze. Ogni aiuto è prezioso: abbiamo necessità di almeno 15 volontari attivi ogni giorno. Siamo strenuamente impegnati a fornire tutti i servizi, ma abbiamo davvero bisogno dell’aiuto di tutti. Abbiamo bisogno di volontari. E’ una situazione difficile per tutte le associazioni e se a breve non dovessimo trovare l’aiuto richiesto alcuni servizi sarebbero senz’altro depotenziati, con il rischio di essere rimossi”.

Per informazioni è possibile contattare il centralino al 0523/957999, scrivere a pubblicasantagata@gmail.com o recarsi direttamente in sede in via Roma 49 a Rivergaro.