L’Appennino Festival “Per viam” sale sulla Sella dei Generali

APPENNINO FESTIVAL: “PER VIAM” SALE AL PASSO SELLA DEI GENERALI DOMENICA 4 AGOSTO

Protagonista il trio di suonatori di corno di Strinati accompagnati da Gandolfi alla piva e dall’attrice Del Bue

Sale fino al Passo Sella dei Generali, sulla strada panoramica Pradovera-Mareto-Coli, l’Appennino Festival per il nuovo appuntamento agostano: domenica 4 agosto dalle 18 andrà in scena una nuova tappa di “Per Viam”, progetto interno al Festival che ripercorre la Storia e le storie legate alla Via degli abati e al tema dei cammini.

Per l’occasione a esibirsi dalle 18, con un concerto e un reading che si terranno al tramonto sul pascolo preceduti alle 15.45 da una camminata, saranno tre giovani e talentuosi suonatori di corno: sono Giorgio Strinati, Emanuele Crepet e Davide Navatta. A loro il compito di proporre un programma intensamente evocativo che trarrà spunto dall’opera “Pierino e il lupo” del russo Prokof’ev nel quale la figura dell’animale non a caso è annunciata proprio dal suono di tre corni.

Da lì inizierà il viaggio musicale proposto dal trio e accompagnato da un altro giovane talento conosciuto al pubblico piacentino e non solo, Carlo Gandolfi, chiamato a suonare la piva emiliana. Nel ruolo di voce narrante invece ci sarà Eugenia Del Bue che proporrà una silloge di testi poetici dedicati a Leopardi. La serata si chiuderà alle 20 all’Albergo dei Cacciatori di Mareto con la cena del Pellegrino.