L’assicurazione auto Zurich Connect tra le più richieste dagli italiani

Da un po’ di tempo le assicurazioni auto sono diventate online e funzionano tramite vendita diretta. Il gruppo Zurich, che è nel nostro Paese dal 2008, con l’opzione Connect fornisce ai propri clienti, grazie all’assenza delle agenzie, un abbattimento dei costi, senza però ridurre la qualità della polizza o tagliare sulla copertura dei servizi.

Ed è proprio questo che ha permesso a Zurich Connect di posizionarsi nella top10 delle migliori assicurazioni per auto. Gli utenti, infatti, hanno potuto toccare con mano i benefici che questa offre, come i premi molto più bassi, la possibilità di personalizzare le polizze, nonché quella di gestire ogni cosa anche online.

Cosa contraddistingue la Zurich Connect

La polizza auto del principale gruppo assicurativo svizzero è pratica da usare, ed è questo il motivo per cui è così richiesta dai clienti. Tutte le operazioni, infatti, possono essere svolte online o al telefono. Per richiedere assistenza stradale o per denunciare dei sinistri basta solamente chiamare il servizio clienti, disponibile 24 ore al giorno. Se invece si ha la necessità di effettuare delle operazioni che a prima vista potrebbero risultare troppo complicate, basta accedere all’area riservata del sito, dove sarà possibile rinnovare, sospendere oppure fare altri interventi riguardanti la polizza.

Un altro vantaggio che attira gli acquirenti è il costo, in quanto Zurich offre polizze auto a partire da 220 euro, ma non solo: è possibile avere un’assicurazione davvero completa, che comprende garanzie per furti, incendi ed eventi naturali. Inoltre, con l’opzione BluKasko si possono coprire anche i danni fino a 3000€ e, se ci si rivolge ad una carrozzeria convenzionata, si può risparmiare il 50% dei costi per la riparazione.

Offerte per ogni tipo di esigenza

Auto, furgone, o moto, ce n’è per tutti! Zurich Connect, infatti, mette a disposizione una vasta gamma di offerte personalizzabili, in modo tale da creare delle assicurazioni ad hoc per ogni tipo di veicolo o di cliente. In tal modo, quindi, si potranno soddisfare le esigenze individuali pagando solo il necessario. Sono disponibili diversi modelli assicurativi: ad esempio, c’è la possibilità di estendere la propria polizza per danni causati da atti vandalici o per problemi legati al ritiro della patente oppure in caso di contenziosi.

Zurich Connect, inoltre, è una delle assicurazioni più amate anche dai giovani, visto che è previsto uno sconto del 5% per coloro che si impegnano a rispettare le 10 regole inserite nel cosiddetto Patto per i giovani. Chi ha tra i 18 e i 26 anni potrà usufruire di questa iniziativa, ideata in collaborazione con la Polizia Stradale e le associazioni dei consumatori.

Sono previste promozioni anche per i nuclei familiari: la compagnia svizzera prevede uno sconto famiglia del 10% sul premio della seconda polizza attivata da un componente della parentela.

Zurich Connect con scatola nera

Installando un localizzatore satellitare GPS sul veicolo, si potrà ricostruire l’eventuale dinamica di qualsiasi incidente. Un aspetto molto importante perché, oltre ad evitare molti contrattempi burocratici, permette di accedere ai servizi di soccorso immediato. In caso di smarrimento, il localizzatore permette anche il ritrovamento automatico del veicolo, ed è efficace anche per protezione contro le frodi e da multe ingiustificate. Per chi guida in modo sicuro e responsabile, infine, è disponibile uno sconto fino al 20% sulla RCA.



Naturalmente ai clienti che scelgono di installarlo, Zurich Connect riserva uno sconto sul premio. Tutto ciò è possibile però solo se si rispettano determinati requisiti, come quello di completare l’installazione entro 15 giorni dall’attivazione della polizza.