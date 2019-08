Lavori sulla strada di Val d’Aveto, traffico interrotto in vari punti

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono programmati lavori di consolidamento dei dissesti franosi e di protezione della sede stradale dalla caduta massi lungo la Strada Provinciale della Val D’Aveto e che non può essere garantita la transitabilità, in idonee condizioni di sicurezza, nei tratti di volta in volta interessati dai lavori.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e al fine di evitare situazioni di pericolo, è stata quindi disposta l’interruzione della circolazione, dalle ore 7 alle ore 19 dal 26 al 30 agosto 2019, lungo la strada in tratti vari segnalati di volta in volta, per tutte le categorie di veicoli ad esclusione dei mezzi di soccorso. Il transito sarà consentito nei primi 10 minuti di ogni ora.

Specificamente l’interruzione sarà prevista ai tratti adiacenti alle progressive km 15+000, km 16+200, 16+500, km 20+000 e km 21+100 per i lavori di consolidamento dei dissesti franosi, mentre nei tratti adiacenti alla progressiva km 11+750 per lavori di regimazione delle acque superficiali.