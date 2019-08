Logistica e innovazione digitale, raddoppia il Master della Cattolica

Si sta concludendo la prima edizione del Master in Supply Chain Management e innovazione digitale ed è già in cantiere la seconda edizione che inizierà alla fine di ottobre. La prima edizione ha coinvolto quattordici studenti e quattro uditori ed è nella sua fase conclusiva, con il completamento dei laboratori didattici tematici, degli stages e dei project work.

“E’ stato un anno molto impegnativo per i frequentanti – sottolineano il prof. Timpano, Direttore del Master e la professoressa Tallacchini, coordinatrice del comitato scientifico -. Diversi tra loro erano già occupati prima del Master ed altri hanno iniziato il loro percorso di stage o lavorativo durante il corso”.

“Abbiamo focalizzato la nostra attenzione sulle trasformazioni in atto nelle aziende di logistica e nelle aziende industriali per effetto delle tecnologie abilitanti del 4.0 applicate all’intera supply chain aziendale. Nel corso si sono poi approfondite le problematiche connesse alla ottimizzazione della supply chain aziendale e alla relazione tra supply chain e distribuzione commerciale a valle del processo produttivo. Infine, un’ampia attenzione è stata prestata al nuovo diritto delle tecnologie digitali applicate all’azienda ed alle politiche di incentivazione legate ad Industria 4.0”.

“Un’esperienza importante è stata fatta, tra le altre cose, nell’ambito del project management in collaborazione con l’ingegner Favari e con Value. Il PM è uno strumento importante per la gestione dei progetti di ottimizzazione della supply chain – afferma la prof. Cantoni che ha curato il complesso modulo dedicato al tema delle trasformazioni organizzative connesse alla digitalizzazione – In questo contesto abbiamo coinvolto anche diversi docenti provenienti dalle università italiane che si sono occupati di questi temi”.

Numerose sono state le esperienze di rapporto con le aziende durante il Master. Un’esperienza intensa sostenuta dallo sforzo compiuto da Federmanager e Confindustria per assicurare borse di studio al Master ed il cui supporto è stato confermato anche per il prossimo anno accademico. Una opportunità in più per coloro che intendono rafforzare la propria qualificazione professionale o costruire un percorso di carriera in un settore in rapida e positiva evoluzione.

L’iscrizione si può effettuare online fino al 27 settembre al sito https://offertaformativa.unicatt.it/master-supply-chain-management-e-innovazione-digitale. Il Master è pensato per tutti coloro che sono in possesso di laurea triennale, senza eccezione alcuna, o titoli equivalenti o superiori. Si possono anche iscrivere studenti che completeranno il percorso triennale entro l’ultima sessione di laurea del corrente anno accademico.