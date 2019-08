Lultimaprovincia, a Gragnano tra circo e teatro rivive “On the Road” di Kerouac

Oggi, mercoledi 28 agosto, il festival Lultimaprovincia, rassegna teatrale itinerante promossa da Manicomics, fa tappa a Gragnano con uno spettacolo di circo contemporaneo.

L’appuntamento è per le ore 21 presso Piazza della Pace (in caso di maltempo ci si sposterà presso il Centro Culturale di via Roma) con lo spettacolo “On the Road”, messo in scena dalla compagnia Artemakia.

LO SPETTACOLO – Liberamente ispirato al libro omonimo di Jack Kerouac, lo spettacolo si pone come opera-confessione la cui drammaturgia si sviluppa attraverso le discipline circensi. Un delicato equilibrio tra circo e teatro crea un intenso sistema tra gesti, acrobazie mozzafiato, musica, luci e scenografia. Protagonisti saranno gli attori Aurora Morano, Emanuele Melani, Valeria Quattrale e Milo Scotton.

I temi che hanno ispirato la ricerca artistica sono la scoperta della vera identità delle cose e delle persone, la lotta contro il conformismo, la mancanza di ideali e la ricerca di un’identità umana lontana da quella proposta da un fasullo modello consumistico. Quattro personaggi oppressi dalla società in cui vivono desiderano fuggire, viaggiare o semplicemente scoprire dove li porterà un soffio di vento. Intraprendono un viaggio per ritrovare sé stessi. La strada che percorrono diventa metafora di un vissuto universale. I personaggi dalla loro esperienza personale passeranno a riflettere sulla felicità come progetto collettivo.

On The Road è un’esperienza che porta i protagonisti alla consapevolezza dell’istante presente, un moderno carpe diem che attraverso le fragilità espresse dall’arte del circo contemporaneo, riesce a stringere il “momento tra le mani”, come un guizzo fisico per esprimere la ribellione, il battito, il ritmo del sentirsi vivi dentro.

Un delicato equilibrio tra circo e teatro crea un intenso sistema tra gesti, acrobazie mozzafiato, musica, luci e scenografia. Uno spettacolo per emozionare, divertire, il primo passo verso l’inizio di un viaggio: Lo spettatore assisterà alla trasposizione della realtà in una chiave surreale grazie a piccole pazzie e una dolce poesia, che permette di emozionare e divertire rievocando intimi ricordi con ironia, spensieratezza, divertimento e gioia.

Un universo poetico che coinvolge ed avvolge attraverso gesti tecnici in cui le leggi della gravità risultano sovvertite e trasformate. Un gioco teatrale bizzarro che si intreccia con fili di poesia alle discipline circensi: palo cinese, scala acrobatica, giocoleria, danza acrobatica, discipline aeree, e roue cyr.

ARTEMAKIA – Non è solo una compagnia, è un’idea, un obbiettivo da raggiungere, un sogno nato dalla volontà, dalla capacità e dalla creatività dell’artista e regista Milo Scotton. Un progetto di ampio respiro che intende valorizzare il circo contemporaneo come impulso alla vita, alla speranza, perché la prestazione fisica degli artisti può unirsi ad un umorismo che fa riflettere in modo più leggero e dona evasione pura , in modo tutto nuovo. Negli spettacoli di repertorio come nelle nuove produzioni lo spettatore trova il giusto equilibrio tra un’elegante poetica narrativa ed una ricerca innovativa legata al movimento ed alle discipline circensi più classiche. In scena gli attrezzi vivono e raccontano storie ed emozioni e gli artisti non sono mai meri esecutori ma interpreti di un vissuto capace di arrivare ad un pubblico di tutte le età.

I PROSSIMI SPETTACOLI

29 agosto ROTTOFRENO Pista Polivalente via Tobagi h.21

MANICOMICS TEATRO – Kermesse (teatro clown)

1 settembre CARMIANO Piazza della Chiesa h.21

TOBIA CIRCUS – Equilibrium tremens (clown e circo)

3 settembre VIGOLZONE Piazza del Castello h.21

MADAME REBINE’ – Giro della Piazza (circo clown)

7 settembre RIVERGARO Piazza Paolo h.21.30

Compagnia NANDO & MAILA – Sconcerto d’amore (circo teatro clown)

20 e 21 settembre PIACENZA OPEN SPACE h.21 ingresso 10€

Wild Flaketjes – Goos & Helena (Brasile-Olanda) Prima nazionale – Actos Humanos (teatro-circo-clown)

INFO:

Cell. 339.6180502 – 349.3542866 w

www.manicomics.it

mail: info@manicomics.it