Lultimaprovincia, a Vigolzone il Collettivo Clown rilegge l’Orlando Furioso

Arriva a Vigolzone (Piacenza) il festival “Lultimaprovincia”, rassegna teatrale itinerante promossa da Manicomics. Appuntamento martedì 27 agosto in Piazza del Castello (ore 21, in caso di maltempo alla palestra comunale) con l'”Orlando Furioso” portato in scena da Collettivo Clown: i 46 canti del celebre poema strapazzati e trasformati in una ritmata progressione di incidenti, viaggi, colpi di scena, duelli, interazione diretta con il pubblico, battaglie e storie d’amore.

LO SPETTACOLO – Lo spettacolo nasce dall’incontro tra il Collettivo Clown e al maestro Carlo Boso, grazie al quale si è avviata una sperimentazione per la fusione tra le tecniche di scrittura e messa in scena della commedia dell’arte e il clown contemporaneo.

La compagnia si è ispirata al classico Orlando Furioso per rappresentare temi senza tempo come la cieca gelosia e l’eterna lotta per il Potere, oltre ad argomenti di attualità. I 46 canti del celebre poema sono strapazzati e trasformati in una ritmata progressione di incidenti, viaggi, colpi di scena, duelli, interazione diretta con il pubblico, battaglie e storie d’amore. I contenuti si sviluppano attraverso la poetica giocosità del clown, con punte di acuta satira in un testo che, pur ispirandosi molto liberamente al poema di Ariosto, ne va a cogliere comunque l’essenza.

La compagnia, dopo anni di collaborazione con la scuola di clown di Milano, ha debuttato in versione “indipendente” nel 2015 presso Expo Gate al Castello Sforzesco di Milano. In meno di due anni è stata finalista al premio Takimiri del Clown&Clown Festival, ha toccato quasi tutte le 20 regioni italiane tra partecipazioni a festival, eventi e apparizioni in luoghi simbolo della cultura come Pompei e Matera. Tra i Festival a cui ha partecipato ricordiamo Milano Isola Off Festival, Malo Jugglin Festival, Superclown Festival, Giffoni Film Festival, ed ha chiuso nel 2016 il Festival del Mimo e del Teatro Gestuale di San Ginesio (MC). In continua crescita, tra Marzo e Giugno 2017 il Collettivo Clown ha superato per la prima volta i confini continentali con una tournée che lo ha visto in scena in circa 40 teatri nella regione di Shanghai, Cina.

I PROSSIMI SPETTACOLI

29 agosto GRAGNANO Piazza della Pace h.21

ARTEMAKIA– On the Road (circo teatro)

30 agosto ROTTOFRENO Pista Polivalente via Tobagi h.21

MANICOMICS TEATRO – Kermesse (teatro clown)

2 settembre CARMIANO Piazza della Chiesa h.21

TOBIA CIRCUS – Equilibrium tremens (clown e circo)

3 settembre VIGOLZONE Piazza del Castello h.21

MADAME REBINE’ – Giro della Piazza (circo clown)

7 settembre RIVERGARO Piazza Paolo h.21.30

Compagnia NANDO & MAILA – Sconcerto d’amore (circo teatro clown)

20 e 21 settembre PIACENZA OPEN SPACE h.21 ingresso 10€

Wild Flaketjes – Goos & Helena (Brasile-Olanda) Prima nazionale – Actos Humanos (teatro-circo-clown)

INFO LINE:

Cell. 339.6180502 – 349.3542866 w

ww.manicomics.it

info@manicomics.it