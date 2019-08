Lultimaprovincia fa tappa a Gragnano con il Circo Pitanga

Nuovo appuntamento a Gragnano, in piazza della Pace, con il festival Lultimaprovincia. Il 21 agosto, dalle ore 21, si esibirà il Circo Pitanga con lo spettacolo “Corde Nuziali”, un’esibizione di circo contemporaneo con Oren Schreiber e Loïse Haenni.

Una coppia ingenua si sta preparando per il momento più importante, il suo matrimonio. Però la fretta e la destinazione la coinvolge in un gruppo di eventi buffoneschi.

Solo la malizia di Lei e la forza di Lui li potrà portare… a un lieto fine? CORDE NUZIALI, l’ultimo lavoro del Circo Pitanga, è un’omaggio all’amore e al candore che salvano le coppie dalle situazione più rischiose!

La storia di Circo Pitanga è, come ogni storia, una storia unica. Ma ciò che la caratterizza forse di più è il suo background multiculturale e vario, che conferisce alle loro creazioni tocco originale ed universale allo stesso tempo.

Loïse Haenni ed Oren Schreiber, entrambi co-fondatori della compagnia, fanno conoscenza nel 2008 alla Scuola Nazionale di Circo di Rio de Janeiro. Poco dopo, si iniziano ad allenare insieme e decidono creare il loro primo spettacolo “Sogni d’estate”. Proseguono con due altre creazione: *Circus* e Corde Nuziali che presentano ogni anno in più di 15 paesi. Appassionati di duo acrobatico, Loïse ed Oren hanno lavorato per sviluppare uno stile proprio di portés aereo dinamico su un singolo punto di attacco. Disegnando la loro strada si formeranno con professori da Rio de Janeiro a Brussels, passando per Buenos Aires, Barcelona, Torino e Mosca.

Le influenze di stili, tecniche e viaggi si riflettono da un lato nello stile originale delle creazioni, ma soprattutto nella capacità degli attori di ricreare emozioni universali attraverso il linguaggio del corpo in modo sottile, poetico, divertente e sempre accessibile ad un pubblico vario, di diverse età e provenienze.