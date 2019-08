Ha colpito anche il piacentino la perturbazione annunciata dalle previsioni meteo nelle scorse ore. Violente piogge, accompagnate da un forte vento, sono cadute a partire dal primo pomeriggio di venerdì su buona parte della nostra provincia.

E come spesso accade in occasione dei temporali estivi, ha fatto capolino anche la grandine: dalle segnalazioni colpita in particolare la Valluretta, nelle zone di Agazzano e Piozzano, ma anche Gazzola, Pianello e Rivergaro. Superlavoro per i vigili del fuoco: tante le chiamate per allagamenti e alberi caduti. A Piacenza un grosso ramo è caduto sul Pubblico Passeggio.

Si tratterà però di precipitazioni di breve durata: il weekend infatti – fa sapere Arpae – sarà all’insegna del bel tempo con cielo in prevalenza sereno, salvo temporanei addensamenti ad evoluzione sui rilievi e occasionalmente in pianura. Le temperature sono previste in aumento con massime comprese tra 28/29 gradi sulla costa e 33-34 sulla pianura emiliana.

IN AGGIORNAMENTO