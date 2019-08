Manutenzione di uno stabile, limitazioni al transito in via Felice Frasi

Per consentire la manutenzione della facciata di un edificio, nel tratto di via Felice Frasi compreso tra via S. Antonino e via Sopramuro a Piacenza sarà vietata la circolazione dalle ore 7 alle 17 di lunedì 26, mercoledì 28 e venerdì 30 agosto.

Dall’osservanza del provvedimento sono esclusi residenti, dimoranti e fruitori di posti auto privati, nonché mezzi di soccorso e di cantiere, che potranno eccezionalmente percorrere nei due sensi di marcia il tratto in questione. Contestualmente, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata negli spazi individuati dalla segnaletica.

I veicoli autorizzati al passaggio e quelli dei residenti nel secondo tratto di via Felice Frasi, compreso fra via Sopramuro e via XX Settembre, potranno accedere a quest’ultimo effettuando il seguente percorso: via S. Antonino, largo Battisti, via S. Donnino, via Sopramuro.