“Maxi sequestro cocaina, neutralizzato un altro venditore di morte”

“Non possiamo che dire grazie alle forze dell’ordine per il loro impegno quotidiano nella lotta alla droga. L’importante operazione della polizia dimostra che, purtroppo, il veleno che infesta le strade e intossica tanti ragazzi è sempre tanto”.

I parlamentari piacentini della Lega, Elena Murelli e Pietro Pisani, si complimentano con il questore per l’indagine della Squadra mobile che ha portato alla cattura di un 28enne albanese e al sequestro di 3,5 kg di cocaina.

“Il Governo ha rafforzato gli strumenti a disposizione delle Forze dell’ordine – concludono – per combattere la criminalità. Strumenti che qualcuno ora vuole smantellare. Le forze di polizia affrontano ogni giorno una dura lotta contro i criminali, non risparmiandosi per garantire la legalità e sicurezza sul nostro territorio. Un altro venditore di morte è stato neutralizzato. Continuate così”.