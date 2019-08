Sei medaglie per F&P Wine Group al concorso di Berlino: due Gutturnio al top

Si è conclusa il 28 luglio la Summer Edition del Berliner Wein Trophy 2019. Un vero successo di medaglie per F&P Wine Group al concorso vinicolo internazionale più importante e più grande nel mondo che ogni anno riunisce gli esperti internazionali più rinomati del settore.

Sei le medaglie ottenute dai Brand del Gruppo: medaglia oro per il Gutturnio Superiore DOC Borgofulvia Impero, per il Rosso Borgofulvia Impero, per il Gutturnio Superiore DOC Perticato Valandrea de Il Poggiarello, Ortrugo dei colli piacentini DOC Frizzante Lo Spago de Il Poggiarello, per il Perticato del Novarei Rosso Emilia IGT de Il Poggiarello e medaglia argento per lo Spumante Brut Perini&Perini.

Il concorso, che ogni anno vede la partecipazione di produttori e distributori famosi in tutto il mondo, riunisce per 4 giorni una giuria indipendente di esperti per una degustazione alla cieca. A differenza delle altre competizioni vinicole, solo il 30% dei prodotti assaggiati ottiene la medaglia (secondi gli standard OIV) del Berliner Wine Trophy.

I riconoscimenti sono per noi una grande soddisfazione – dichiara Massimo Perini, Direttore Commerciale di F&P Wine Group -. Riuscire ad ottenere sei medaglie a uno dei concorsi più importanti a livello internazionale per il settore vini, dimostra come tutta la passione e la cura che mettiamo nella produzione delle nostre bottiglie viene percepito non solo da noi e da tutti coloro che acquistano le nostre etichette, ma anche dalle giurie di esperti. La nostra forza è produrre vini unici e che ben rappresentano il nostro territorio ed è forse proprio per questo che con circa 200 ettari di vigneto, per un totale di circa 10 milioni di bottiglie prodotte annualmente, il nostro Gruppo sta riscontrando sempre più successo non solo in Italia, ma anche all’estero, in particolare in Russia, Europa, Stati Uniti e Cina”.