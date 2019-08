“Una blanda circolazione ciclonica in quota continua ad agire sull’Emilia Romagna, rinnovando tempo instabile fino a sabato con acquazzoni e temporali che a intermittenza potranno interessare soprattutto i settori emiliani”.

Così gli esperti di 3B Meteo inquadrano la situazione meteorologica per quanto il riguarda il week end. Nel piacentino sono attese precipitazioni in particolare nella mattinata di sabato in esaurimento nelle ore successive.

Dovrebbe invece migliorare nella giornata di domenica 25 agosto, con condizioni più soleggiate e stabili. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 30 gradi.