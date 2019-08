Visita a Piacenza martedì 6 agosto per il nuovo ministro per le Disabilità e la Famiglia Alessandra Locatelli. Il ministro ha incontrato gli anziani ospiti del “Vittorio Emanuele” di Asp “Città di Piacenza”. Ad accompagnarla gli assessori ai Servizi Sociali e alle Politiche per la Famiglia, Federica Sgorbati e Stefano Cavalli, presente anche l’assessore Luca Zandonella.

Insieme al ministro, che si è intrattenuta con gli ospiti della casa di riposo, anche i parlamentari della Lega Elena Murelli e Gianluca Vinci, il consigliere regionale Matteo Rancan e diversi consiglieri comunali leghisti. Nelle foto alcuni momenti della visita, con l’amministratore unico dell’Asp “Città di Piacenza” Marco Perini e il personale.

“Ho avuto la possibilità di visitare questa struttura – ha affermato ai cronisti il Ministro – e devo dire che ci sono esempi di cura che mi hanno molto colpito, come ad esempio la stanza e il bagno appositamente arredati per garantire la giusta protezione alle persone. Avendo poi incontrato gli ospiti ho notato la gioia di tante persone anziane, che hanno spesso una marcia in più e si sanno adattare ed essere felici anche di ogni piccola cosa. Come un buon pranzo in giardino”.

“Della cura degli anziani me ne voglio occupare – ha rimarcato il Ministro -, perchè l’invecchiamento attivo delle persone deve avere un’attenzione particolare per evitare spazi di solitudine e un accudimento corretto anche all’interno delle mura domestiche; per questo la figura del caregiver deve avere un riconoscimento adeguato. Sappiamo che il peso sulle famiglie può essere gravoso, sul tema della non autosufficienza abbiamo il fondo che è stato aumentato di 100 milioni, fino a 550milioni, e verrà ripartito su un piano triennale per dotare di una base certa le Regioni e gli enti locali a cui spetta la redistribuzione”.

E a proposito della litigiosità del governo Lega-M5s: “Il lavoro per un ministro che ha che fare con persone fragili è al riparo dalle liti del governo – ha sottolineato -, credo che sul tema del sociale non si possano avere tanti punti di vista, ma la capacità di mediare sul metodo da usare”.