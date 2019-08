Morfasso, la campionessa Francesca Canepa attesa nella 42 km dell’Ecovaldarda

Sarà di nuovo a Piacenza, a Morfasso per la precisione, nel giorno di ferragosto Francesca Canepa, l’atleta valdostana specialista in ultra maratone in montagna che, unica donna italiana, ha vinto nel 2018 l’Ultra Trail du Mont Blanc, la gara di 160 km più prestigiosa al mondo.

Francesca correrà la 42 km della Ecovaldarda, competizione organizzata dai Lupi dell’Appennino, che prenderà il via domattina alle 8 e 30 a Morfasso lungo un percorso che attraversa il Parco Provinciale e poi monte Menegosa e monte Lama per arrivare ai Casali.

A confermare l’amicizia con Piacenza, Francesca Canepa dopo aver partecipato a marzo al Trailballando sulle colline rivergaresi e la settimana dopo ad una serata ospite della Fondazione, ha deciso di correre qui gli ultimi chilometri di rifinitura della preparazione in vista della edizione 2019 dell’Ultra Trail du Mont Blanc che si correrà a fine mese a Chamonix, corsa nella quale partirà col pettorale numero 1 da vincitrice uscente.