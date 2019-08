Murelli e la “gag” della capitana Rackete “Macché festa della Lega, era quella della Bortellina”

«La festa della Bortellina di domenica mattina non era della Lega, come invece scritto da qualche giornale. Mi dispiace evidenziare come una festa di paese, con carri allegorici estivi, sia stata strumentalizzata dai giornalisti come una festa leghista solo perché la sottoscritta deputata Lega era presente, come sempre sul territorio e in tante feste popolari».

Lo afferma la deputata della Lega, Elena Murelli, sottolineando come non si trattasse di un evento politico, ma solo del tradizionale appuntamento agostano a Bettola. Era stata la stessa Murelli a postare un video sulla propria Facebook, che ha fatto il giro del web, nel quale si vedeva un finto Matteo Salvini – con maschera cartonata – che arrestava la capitana tedesca della nave Ong “Sea Watch” Carola Rackete.

«Penso che ormai la satira italiana – aggiunge Murelli – possano farla solo Crozza o la Littizzetto e non dei semplici ragazzi di paese, che nulla hanno a che fare con la politica: la gag su Carola e Merkel è stata solo una goliardata. Forse la sottigliezza dei particolari e la presa in giro della realtà hanno dato fastidio? Pochi, tra i tanti democratici che stanno a sinistra, si sono stracciati le vesti per i carri allegorici o le rappresentazioni di piazza contro Bossi, Berlusconi, Prodi, Renzi o contro chi incita a sparare a Salvini o a impiccarlo. Bettola è un paese stupendo e invito tutti a vedere il vero spirito di questa festa, fatta di volontari che, al di là delle idee, mettono anima, cuore ed energie per il proprio Paese e che ringrazio di cuore».